Губернатор Подмосковья: пять очистных сооружений запустят после реконструкции в регионе в этом году

Пять очистных сооружений запустят после реконструкции в Подмосковье в этом году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона проверил ход работ на одном из объектов — в деревне Осипово под Солнечногорском.

«Очистные сооружения, которые должны заработать в конце марта — начале апреля, предполагают современное оборудование, современные технологии. Изменения коснутся 65 тыс. жителей городского округа Солнечногорск», - рассказал глава региона.

Он отметил, что в 2026 году в области запустят еще 11 сооружений. Работы на них уже ведутся. Помимо этого, в 2025-2027 годах начнется реконструкция еще 22 объектов.

«Но кроме самих очистных сооружений крайне важно убедиться в том, что коллектора и сети также находятся в безопасном с точки зрения функционирования состоянии. Этой работе последующие три года будем уделять особое внимание», - подчеркнул Воробьев.

Очистные в Осипово были построены в 1970-х годах. Степень их износа составляла 75%. В 2022-м здесь началась реконструкция в рамках президентского проекта «Оздоровление Волги». На сегодня работы выполнены на 80%. После их завершения мощность сооружений составит 27 тыс. кубометров в сутки. Благодаря запуску объекта повысится качество жизни 65 тыс. человек. Кроме того, сооружения будут обслуживать более десяти предприятий муниципалитета.

Фото: [ Константин Семенец ]

В целом за пять лет в Подмосковье модернизировали 16 очистных сооружений, что позволило повысить качество жизни примерно 1,4 млн жителей.

«Важно сказать, что мы запустили, пожалуй, самые большие очистные — в Щелково. Это восточный куст, куда входят несколько городских округов. Сделано это было своевременно. Также, впрочем, как и большие очистные сооружения в Подольске. Понимаем важность этой работы», - добавил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по рекультивации мусорных полигонов в области. Он отметил, что работы завершились на 27 объектах.