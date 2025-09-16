Губернатор Подмосковья поблагодарил главу Электростали за добросовестную работу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с Инной Волковой, которая с 2020 года руководила Электросталью. В связи с ее избранием в муниципальный Совет депутатов она решила сложить полномочия. Губернатор поблагодарил ее за труд.

«Вы почти пять лет возглавляли Электросталь, и всегда было очевидно, что вы — настоящий руководитель. Мы делаем ставку на людей, которые живут в своем городе, знают его, потому что, управляя территорией, нужно чувствовать ее пульс, настроения жителей», — сказал губернатор.

Волкова, в свою очередь, поблагодарила главу региона за оказанное доверие. Также она рассказала об итогах работы за пять лет и планах по развитию округа. На встрече присутствовал Филипп Ефанов, который был назначен временно исполняющим обязанности главы Электростали. Его ждет конкурс на должность руководителя округа.

«Все президентские проекты мы стараемся реализовывать в каждом городе Подмосковья и в Электростали в частности. Важно, чтобы жители чувствовали перемены. Это касается и переселения из аварийного жилья, и модернизации здравоохранения, благоустройства, капитального ремонта школ по президентской программе. Мы и дальше будем продолжать эту работу», – отметил Воробьев.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ]

В этом году в Электростали отремонтировали сети тепло- и водоснабжения в трех населенных пунктах. Также сдадут четыре новые котельные. В 2025–2027 годах планируется капитально отремонтировать четыре участка сетей, заменить резервно-топливное хозяйство котельной «Восточная» и ввести две новые БМК.

На ВЗУ в Иванисово и Елизаветино установили новые станции водоочистки. Сейчас идет подготовка к реконструкции очистных сооружений во Всеволодово и Фрязево. В 2025–2026 годах планируется построить ВЗУ в Есино.

В 2021 году в округе открыли Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», в 2024-м — Центр «Беспилотные авиационные системы». За пять лет возвели школу на 825 мест и пристройку к школе № 22, провели капремонт в школах № 1 и № 13. В 2027-м планируется отремонтировать школу № 15.

В 2024–2025 годах отремонтировали детскую поликлинику ЦМСЧ № 21 ФМБА России, в Электростальской больнице — поликлиники на улицах Пушкина и Журавлева. Сейчас в областной больнице обновляют перинатальный центр, детскую поликлинику на проспекте Ленина и корпус, где разместят хирургическое отделение с новым аппаратом МРТ.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ]

В 2025 году открыли музей-мастерскую заслуженного художника России Олега Коняшина, а также Школу креативных индустрий. В рамках создания модельных библиотек в 2023-м обновили библиотеку семейного чтения «Очаг», а в 2025-м — Центральную городскую библиотеку им. К. Г. Паустовского. В 2026 году отремонтируют КЦ «Октябрь» и музыкальную школу на улице Николаева.

В 2024-м в Елизаветино открыли многофункциональную площадку. В этом году заменили покрытие на стадионе футбольной школы «Восток», в октябре завершат обновление СШОР «Электросталь».

За пять лет благоустроили парк «Восточный», площадь Металлургов, Вознесенская аллея, лесопарк «Авангард» (1-я очередь). В этом году восстановили исторический фонтан «Рыбки», завершаются работы на центральной площади у ЛДС «Кристалл», в сквере «Защитникам неба» и «На семи ветрах», продолжается строительство сквера «Затишье» (сдача объекта намечена на ноябрь). В планах на 2027-2028 годы благоустройство лесопарков «Юбилейный» и «Авангард» (2-я очередь).

В округе реализуется 13 инвестпроектов на 1,7 млрд руб. Запуск этих предприятий позволит создать более 550 рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил развитие округа с главой Серпухова.