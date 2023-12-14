Губернатор Подмосковья поблагодарил неравнодушных граждан, задававших вопросы на прямой линии с президентом России

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил местных жителей, которые задавали свои вопросы в ходе пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Внимательно смотрел прямую линию и пресс-конференцию нашего президента — он отвечал на вопросы больше четырех часов, и его ответы всегда о главном, содержат важные смыслы. Мы понимаем свою ответственность за решение проблем, по которым обращались жители Подмосковья. По многим обращениям решение удалось найти еще до того, как прямая линия началась», — отметил Воробьев.

Так, например, в Электростали провели ремонт на фоне того, что частная котельная не смогла обеспечить тепло в помещениях. По словам губернатора, жителям будет сделан перерасчет. В ЖК «Лесные озера» в Дзержинском округе по просьбе жителей оборудовали парковку. Помимо этого, в детской поликлинике города с начала декабря начал работать травматолог-ортопед. В Подольске ведется восстановление моста через реку Пахра, который обрушился ранее, в Люберцах в поселке Красково запланирована встреча с жильцами аварийного дома, чтобы провести в нем капремонт. В Химках планируют построить новую ж/д станцию Химки-2 на новом скоростном диаметре МЦД-3, решается проблема с отоплением и горячей водой.

«По всем остальным обращениям мы обязательно продолжим работу. Ни одно не останется без внимания, главы территорий будут сопровождать все темы персонально, поговорим или встретимся с жителями и вместе примем решения», — заключил губернатор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.