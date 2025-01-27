Губернатор Подмосковья поблагодарил правоохранительный блок за помощь участникам СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания коллегии ГУ МВД России по Московской области выразил благодарность правоохранительному блоку за поддержку участников СВО, а также вручил награды отличившимся сотрудникам.

«Мы едины в стремлении помочь фронту, передать бойцам все самое необходимое для результата, для Победы. Вы знаете, что у Московской области, как и у других регионов, на передовой есть именные полки, специальные подразделения, которые, конечно, нуждаются в нашей заботе и поддержке. Хотел поблагодарить Росгвардию, весь личный состав за очень заметную вовлеченность в эту работу», - сказал губернатор.

В 2024 году органам внутренних дел Подмосковья передали 58 единиц автотранспорта, около 5 тыс. единиц техники. Также открыли шесть участковых пунктов полиции и отремонтировали четыре помещения для участковых.

В 2025 году обновление материально-технической базы продолжится. В планах — завершить строительство здания ОМВД России по городскому округу Кашира, реконструкцию здания УМВД России по городскому округу Воскресенск, а также передать здания для размещения сотрудников ГАИ в Красногорске и отдела полиции в Долгопрудном.

Ранее губернатор отметил важность использования современных технологий в сфере безопасности.