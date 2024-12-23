Губернатор Подмосковья поблагодарил участников «Движения первых» за волонтерскую деятельность

В Подмосковье активно развивается молодежная политика, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего традиционного обращения под названием «Подмосковье и национальные цели Президента. Развитие, укрепление, рост». Он также поблагодарил участников волонтерского «Движения первых» за их деятельность.

«Это очень неравнодушные, патриотичные, активные дети самых разных возрастов, которые делают очень добрые дела в очень юном возрасте. Это всегда вызывает уважение и благодарность», — подчеркнул губернатор.

Воробьев напомнил, что в 2025 году в России отпразднуют 80-летие победы в Великой Отечественной войне. По его словам, члены волонтерского корпуса вовлечены в работу в этом направлении и готовятся к мероприятию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.