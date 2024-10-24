Губернатор Подмосковья: почти две тысячи единиц новой спецтехники закупили для коммунальщиков в преддверии зимы
Фото: [Евгения Демина]
В преддверии зимнего периода для коммунальных служб Подмосковья закупили более 1,8 тысячи единиц новой спецтехники и оборудования, включая маневренные экскаваторы-погрузчики с высокой проходимостью и ручные роторные снегоуборщики. Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал первые машины представителям муниципалитетов.
«Сегодня мы вручаем 92 единицы новой, дополнительной техники, которую будут использовать на территориях нашего Подмосковья. <…> Знаю, что особенно в экстремальные, снежные дни на вас выпадает большая нагрузка, и мы очень рассчитываем, что каждый из тех, кто трудится во дворах, на дорогах, в жилищно-коммунальном хозяйстве, сделает все, чтобы работу свою выполнить достойно, по совести. Ну, а мы, со своей стороны, позаботимся об оснащении», — сказал губернатор.
Новую технику получили коммунальные службы 33 округов, включая Балашиху, Красногорск, Реутов и другие. Механизатор из Богородского округа Иван Чайковский отметил, что она повысит комфорт работы специалистов. Остальное оборудование поставят коммунальщикам до ноября.
«Нам было очень важно в этом году усилить еще и малую механизацию, например, приобрести дополнительные роторы. У жителей очевидный запрос на своевременную уборку дворов, и мы понимаем, что убрать их после снегопада лишь с помощью лопат весьма сложно. Поэтому мы сделали упор не только на погрузчики, но и на роторы», — добавил губернатор.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.