Губернатор Подмосковья: почти две тысячи единиц новой спецтехники закупили для коммунальщиков в преддверии зимы

«Сегодня мы вручаем 92 единицы новой, дополнительной техники, которую будут использовать на территориях нашего Подмосковья. <…> Знаю, что особенно в экстремальные, снежные дни на вас выпадает большая нагрузка, и мы очень рассчитываем, что каждый из тех, кто трудится во дворах, на дорогах, в жилищно-коммунальном хозяйстве, сделает все, чтобы работу свою выполнить достойно, по совести. Ну, а мы, со своей стороны, позаботимся об оснащении», — сказал губернатор.