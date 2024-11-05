Губернатор Подмосковья: почти тридцать автобусов поступили в филиалы «Мострансавто»

В филиалы АО «Мострансавто» поступили 24 новых автобуса, до конца 2024 года автопарк компании пополнят еще свыше 100 больших транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который посетил Видновское пассажирское автотранспортное предприятие в Ленинском округе.

Автобусы выйдут на маршруты № 367, № 379, № 1201, № 1228к и № 356 в зимний период, до этого жители Ленинского округа обращали внимание на нехватку транспортных средств на них.

«Сегодня получили новые автобусы Foton, которые производятся на заводе в Ликино-Дулево совместно с нашими китайскими партнерами. Они работают надежно и очень важны для всей страны, ну и, конечно, Подмосковья, которое является самым крупным приобретателем. Очень надеемся, что автобусы хорошо себя зарекомендуют, в том числе зимой», — сказал губернатор.

Новые транспортные средства будут оснащены всем необходимым для комфорта и безопасности водителей и пассажиров, они будут курсировать по маршрутам в Ленинском округе, Зарайске, Сергиевом Посаде, Луховицах и не только.

«Современный автобус — это как космический корабль. В нем есть все для комфорта пассажиров (в первую очередь) и водителей. Кроме того, программное обеспечение упрощает работу слесарей, ремонт», — рассказал замдиректора филиала МАП № 3 Домодедово Андрей Становкин.

Напомним, что сотрудники «Мострансавто» могут претендовать на хорошую заработную плату и меры поддержки. Узнать подробнее об этом можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.