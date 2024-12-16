Губернатор Подмосковья подчеркнул важность поддержки участников СВО и их семей

Поддержка участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и их семей находится в приоритете в Подмосковье, работу по этим направлениям проводят как в будни, так и в выходные дни и праздники. Об этом в ходе совещания с правительством Московской области и главами округов сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.