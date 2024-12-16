Губернатор Подмосковья подчеркнул важность поддержки участников СВО и их семей
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Поддержка участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и их семей находится в приоритете в Подмосковье, работу по этим направлениям проводят как в будни, так и в выходные дни и праздники. Об этом в ходе совещания с правительством Московской области и главами округов сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Эта работа развернута на базе фонда «Защитники Отечества», активно участвуют в ней и наши волонтеры. Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете подшефные семьи, семьи, которые нуждаются в особом внимании, получают необходимую помощь, поддержку», — сказал губернатор.
По его словам, такое поручение регионам дал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания XXII съезда партии «Единая Россия».
Воробьев отметил, что в регионе рассмотрят все вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются граждане. В конце декабря региональный филиал фонда «Защитники Отечества» подведет итоги своей деятельности в 2024 году.
Ранее губернатор Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.