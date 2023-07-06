Губернатор Подмосковья подчеркнул важность взаимопонимания и доверия в работе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире радиопрограммы «Подмосковье. Работаем» выразил благодарность своей команде и каждому гражданину, который с ответственностью подходит к своей работе.

По его словам, такие люди напрямую способствуют положительным переменам как в России, так и в Московской области.

«Наша задача, когда мы говорим о команде, о результатах — безусловно, иметь взаимопонимание и доверие», — подчеркнул Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе. Он также рассказал о работе Информационного центра Подмосковья.