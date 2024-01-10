Губернатор Подмосковья: подключение дымососа в котельной Климовска повысит ее мощность

«Что касается котельной — чтобы избежать риска срыва работы второго котла, пока не запускаем его на полную мощность. Подключим на одном из котлов дымосос, это позволит прибавить мощность на 20%. При нынешних температурах это даст устойчивое теплоснабжение», - пояснил глава региона.