Губернатор Подмосковья: подключение дымососа в котельной Климовска повысит ее мощность
В котельной Климовска, где ранее произошла авария, планируется подключить дымосос на одном из котлов. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, это повысит мощность объекта.
«Что касается котельной — чтобы избежать риска срыва работы второго котла, пока не запускаем его на полную мощность. Подключим на одном из котлов дымосос, это позволит прибавить мощность на 20%. При нынешних температурах это даст устойчивое теплоснабжение», - пояснил глава региона.
Ранее губернатор сообщил, что все социальные объекты в микрорайоне планируется подключить к отоплению в течение пяти дней.