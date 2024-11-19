Губернатор Подмосковья подписал соглашение о развитии речной логистики с Росморречфлотом

В Дмитровском округе создадут мультимодальный логистический центр для речных грузовых перевозок в рамках сотрудничества по развитию перегрузочных комплексов (мультимодальных логистических центров) в речных портах. Соответствующее соглашение в ходе XVIII Международного форума «Транспорт России» подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко.

«Сегодня мы с Андреем Владимировичем (Тарасенко), руководителем Росморречфлота, подписали соглашение, смысл которого в развитии мощностей по перевалке сухих грузов на канале им. Москвы. Спрос на это большой, навигационный период сейчас достаточно продолжительный. Есть инвесторы, которые готовы вкладывать в инфраструктуру порта в Дмитровском г. о., а значит и в смежные предприятия на площади 100 га», — сказал губернатор.

В регионе насчитывается 35 причалов, включая пассажирские и грузовые, и два частных речных порта — в Коломне и Серпухове. Тарасенко отметил, что подписанное соглашение позволит сделать уникальный хаб для Московской области и Москвы. Так, в Дмитровском округе обустроят причал, площадки под разгрузку, складские и грузовые терминалы, производственные цеха и помещения.

Помимо этого, в рамках работ строителям предстоит укрепить береговую линию и сделать подъездные пути. Реализация проекта позволит эффективно развернуть грузоперевалку сыпучих грузов в регионе, в основном инертных строительных материалов. Воробьев подчеркнул, что это должно дать «заметный экономический эффект».

Ранее губернатор Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.