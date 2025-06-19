Губернатор Подмосковья подписал соглашение о сотрудничестве с ГК «Протектор»

В рамках ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев и учредитель, член правления ГК «Протектор», гендиректор ООО «Авиационный Центр» Александр Колбасов подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках в Ленинском округе Подмосковья будет построен завод по производству авиакомпонентов для гражданских самолетов иностранного производства.

«В прошлом году на ПМЭФ мы подписали соглашение о реализации проекта в Домодедово, где осуществляется ремонт шасси для самолетов. Теперь компания запустит собственное производство компонентов и запчастей — как для отечественных самолетов, так и для боингов и эйрбасов», — отметил губернатор.

Проект будет реализован на территории государственного индустриального парка «Титан». Все детали будут выпускаться на отечественных станках и из отечественных материалов.

«Для Подмосковья новый проект „Протектора“ — это рабочие места и внушительные налоговые отчисления — 3,5–3,8 млрд рублей в год после выхода на полную мощность», — добавил губернатор.

Завод построят в шесть этапов. Объем инвестиций только в строительство производственного сектора составят как минимум 15 млрд руб. Запуск предприятия запланирован на 2030 год. Здесь будет создано около 2,3 тыс. рабочих мест.

«Мы ощущаем большую поддержку губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и Правительства Московской области. Для реализации нашего проекта искали землю, где могли бы построить свои производственные цеха. Варианты находились, но это были варианты в чистом поле, где нет ни коммуникаций, ни нормальной транспортной доступности, вообще ничего. Сейчас мы получили уникальную возможность строиться в индустриальном парке с отличным расположением, где уже имеются дороги», — отметил Колбасов.

В этом году компания выполнила первый международный заказ по капремонту шасси, для которого было произведено около 500 единиц имортозамещенных изделий. Сейчас выполняется следующий заказ.

«Теперь мы можем выполнять капитальные ремонты авиационных двигателей CFM56-7 и делать ремонты компонентов систем воздушного судна. Нами открыты рейтинги от C1 до C20 включительно. Это позволяет выполнять ремонты практически на всех компонентах гражданских воздушных судов», — рассказал учредитель ГК «Протектор» Павел Провоторов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в рамках ПМЭФ будет заключено около 40 соглашений.