Губернатор Подмосковья подписал соглашение о строительстве парк-отеля в Одинцовском

В Одинцовском округе в деревне Ястребки планируют построить загородный парк-отель, который будет состоять из 27 домов и пяти корпусов и сможет одновременно принимать до 400 человек. Соответствующее соглашение губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя совета директоров ООО «Рота-Девелопмент» Евгения Саблина подписали на полях ПМЭФ.

«Подмосковье круглый год принимает большое количество гостей, а в праздничные дни мы видим, что практически все номера в гостиницах раскуплены. Поэтому считаем важным, чтобы комфортной инфраструктуры у нас было больше. <…> Качество сервиса и размещения, возможности для занятий спортом, инфраструктура для семей с детьми — все это имеет большое значение для тех, кто приезжает к нам в Подмосковье», — сказал губернатор.

По его словам, в проект инвестируют 4 млрд рублей в два этапа, это позволит создать около 450 рабочих мест. Первую очередь реализуют летом 2025 года, вторую — запустят осенью 2026 года. После полного ввода объекта ежегодные налоговые отчисления в региональный бюджет превысят 400 млн рублей.

Саблина подчеркнула, что закрытие границ в связи с геополитической обстановкой благоприятно сказалось на инвестиционном климате России и Подмосковья в частности. В парк-отеле в Одинцовском округе создадут один из самых больших в Подмосковье спа-комплексов, крупнейший в регионе Детский клуб и Центр разнообразного активного отдыха. Кроме того, на территории появятся ресторан локальной кухни, лобби-бар, рыболовная станция, закрытый и открытые бассейны, джакузи и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.