Губернатор Подмосковья подписал соглашение с турецкой компанией Tbloc Elektrik Elektronik

В 2026 году турецкая компания Tbloc Elektrik Elektronik планирует открыть завод электротехнического оборудования в Дмитровском округе. Соответствующее соглашение подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и член совета правления, генеральный директор компании Tbloc Elektrik Elektronik Али Саваш Ялчин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Президент [России Владимир Путин] делает особый акцент на инновационных отраслях промышленности. И наша задача - направлять максимум усилий на то, чтобы поддержать предприятия, обеспечивающие технологический суверенитет. Для этого мы, в том числе, строим 8 государственных индустриальных парков со всей необходимой инфраструктурой для быстрого запуска производства», – сказал губернатор.

По его словам, компания будет выпускать клеммные блоки, реле и приборы автоматизации, в том числе те, которые не выпускаются в России. Производство разместят в Государственном индустриальном парке «Ключ», компания станет первым иностранным производством на этой площадке. В реализацию проекта вложат 2 млрд рублей.

Произведенную продукцию будут применять в различных отраслях. Среди них – энергетика, пищевая промышленность и так далее. Товары будут поставлять как на внутренний рынок, так и в страны СНГ (Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан).

Ялчин уточнил, что на первом этапе строительства завода в феврале-марте 2026 года с конвейера сойдет первая продукция.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.