Губернатор Подмосковья подвел итоги прямой линии с президентом России

Вопросы, которые прозвучали в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, играют важную роль для каждого региона, в том числе Подмосковья. Об этом в своих социальных сетях написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все темы, связанные с СВО — это выплаты, реабилитация и документы — у нас курирует филиал ГосФонда «Защитники Отечества». Мы понимаем, насколько важно оказывать заботу и внимание нашим бойцам и их семьям. Потому этот вопрос у нас на особом контроле», — подчеркнул губернатор.

По его словам, важнейшими для региона также являются вопросы, связанные со здравоохранением, с транспортом, ветхим и аварийным жильем. Воробьев напомнил, что в регионе ведут работы по модернизации первичного звена и строительству медцентров, развивают телемедицину. В рамках программы расселения удалось досрочно расселить все дома, которые были признаны аварийным до 2017 года.

«Сейчас у нас действует программа реновации. Цель — расселить всех людей из безнадежно устаревших домов», — добавил губернатор.

В регионе также регулярно увеличивают число автобусов в округах, в которых фиксируется большая загрузка. В их числе — Одинцово, Балашиха, Ленинский, Красногорск, Домодедово. Помимо этого, открываются стратегически важные дороги.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.