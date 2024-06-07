Губернатор Подмосковья подвел итоги третьего дня ПМЭФ
Фото: [Антон Чернов]
Московская область подписала еще девять соглашений по итогам третьего дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы подписали еще девять соглашений, которые помогут создать в Подмосковье более 3,1 тысячи рабочих мест», — написал он.
По словам губернатора, в эти проекты вложат почти 53 миллиарда рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.