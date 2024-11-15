Губернатор Подмосковья поприветствовал участников Съезда министров экономики субъектов России

«Рады, что сегодня Московская область принимает всех, кто отвечает за экономику, за очень важный компонент, который обеспечивает огромное количество вопросов и проблем в каждом субъекте», — сказал губернатор в своем приветственном слове.

Он напомнил, что в Подмосковье функционируют Министерство экономики и финансов Московской области и Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, которые отвечают за развитие экономики и привлечение инвестиций.

В ходе своего выступления Воробьев отметил, что в каждом регионе развивают особые экономические зоны и индустриальные парки. Инвесторам в них предлагают готовые решения, которые позволяют им строить производство или сразу заехать в помещения. По его словам, поддержку в этом вопросе оказывают Правительство страны и президент России Владимир Путин.

Губернатор также указал на важность постановления, которое позволяет получать от налогов с ОЭЗ ресурсы, которые можно инвестировать для развития площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.