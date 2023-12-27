Губернатор Подмосковья посетил стенд ДНР на выставке «Россия»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Донецкой Народной Республики на выставке-форуме «Россия». Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Его главное украшение — кованая роза, которую донецкий кузнец Сергей Логвиненко сделал из переплавленных снарядов. Роза — традиционный символ Донецка. Здесь организовали необычную интерактивную зону: из ДНР привезли уголь, который добывают на территории региона, чтобы каждый мог взять себе на память небольшую частичку республики», — сообщил губернатор.

По его словам, по периметру стенда расположен «тоннель времени», где посетители могут узнать историю региона с момента, когда горный инженер Григорий Капустин открыл в республике месторождения угля. На стенде также представлены «Карта гордости» и экспозиция «Выдающиеся люди Донбасса».

Ранее Андрей Воробьев говорил, что все, чем мы гордимся в Подмосковье, собрано на стенде в рамках выставки «Россия».