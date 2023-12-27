Губернатор Воробьев: все, чем мы гордимся в Подмосковье, собрано на стенде в рамках выставки «Россия»

На подмосковном стенде, представленном на выставке-форуме «Россия», собрано все то, чем гордятся в Подмосковье, в том числе, уникальные производства, образовательные кластеры, знаменитые музеи и не только. Об этом губернатор Андрей Воробьев написал в своих социальных сетях.

«Для того, чтобы атмосферой нашего региона прониклись, и гости выставки мы установили три капсулы, зайдя в них можно перенестись в знаковые места Московской области. Уверен, что после такого виртуального путешествия многим захочется приехать в Подмосковье — будем ждать!», — отметил он.

По словам Воробьева, гости стенда также интересуются подмосковной игрой-стратегией, которую создали на основе ЦУРа. Она представляет собой интерактивный пульт, с помощью которого можно управлять регионом и решать реальные вопросы жителей из «Добродела».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.