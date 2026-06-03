Губернатор Подмосковья поздравил коллектив Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» с годовщиной предприятия

Корпорация отмечает 24 года со дня основания, а ее головное предприятие — 84-летие. Сегодня это один из флагманов страны в сфере ОПК. Здесь разрабатывают и выпускают высокоточное оружие.

«Я хочу поздравить весь коллектив, поблагодарить за профессионализм, компетенции, задачи, которые вы великолепно выполняете, особенно в это сложное время. Мы на вас надеемся, верим, как и в новые открытия и новые внедрения. Еще раз хочу поздравить всех с праздником и поблагодарить от всей души», - обратился губернатор к работникам.

Сейчас в составе корпорации 58 предприятий в Подмосковье, на которых трудятся около 100 тыс. человек.

«Я искренне благодарен каждому из сотрудников за то, что вы отдаете все свои силы, не считаясь с личным временем и обстоятельствами. Со своей стороны мы делаем все, чтобы создать для вас комфортные условия, обеспечить перспективы роста и поддержать ваши семьи», — отметил гендиректор АО «КТРВ», Герой России Борис Обносов.

Благодарность губернатора была объявлена Обносову, а также всему коллективу корпорации. Кроме того, Воробьев вручил работникам областные награды и знаки отличия.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход возведения поликлиники в Королеве.