Губернатор Подмосковья поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

«Курбан-байрам — это день, когда верующие вместе с семьей, с друзьями собираются за праздничным столом, говорят друг другу добрые и теплые слова. Пусть все молитвы будут услышаны, а в доме всегда царят мир, поддержка, счастье и любовь», — сказал губернатор.