Губернатор Подмосковья поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Курбан-байрам — это день, когда верующие вместе с семьей, с друзьями собираются за праздничным столом, говорят друг другу добрые и теплые слова. Пусть все молитвы будут услышаны, а в доме всегда царят мир, поддержка, счастье и любовь», — сказал губернатор.
Он подчеркнул, что подмосковная мусульманская община занимается реализацией важных проектов, в том числе, просветительских и благотворительных. Воробьев также призвал жителей быть «единым и сплоченным народом» в то время, когда перед Россией «стоят серьезные вызовы».
Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.