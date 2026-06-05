В 257 домах Московской области завершили работы по капитальному ремонту с начала года
В Подмосковье капремонт закончили в 257 домах в этом году
Фото: [пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
С наступлением строительного сезона активно развернулись работы по капитальному ремонту жилого фонда. По данным Министерства жилищно‐коммунального хозяйства Московской области, в 2026 году масштабная программа охватывает 2114 многоквартирных домов, в них предстоит обновить в общей сложности 5206 элементов.
Уже сейчас можно отметить первые успехи: подрядные организации завершили работы по 478 элементам в 257 домах, причем в 148 зданиях ремонт выполнен полностью.
Определенные муниципальные образования демонстрируют особенно высокие темпы реализации программы. Среди лидеров по исполнению годового плана выделяются:
- ЗАТО Краснознаменск, где выполнено уже 43% запланированных работ;
- Можайский городской округ с показателем 34%;
- Долгопрудный, достигший уровня в 27%;
- Лосино‐Петровский, Черноголовка и Серебряные Пруды, где реализовано по 23% от плана.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации сферы ЖКХ в регионе.