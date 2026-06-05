В 257 домах Московской области завершили работы по капитальному ремонту с начала года

С наступлением строительного сезона активно развернулись работы по капитальному ремонту жилого фонда. По данным Министерства жилищно‐коммунального хозяйства Московской области, в 2026 году масштабная программа охватывает 2114 многоквартирных домов, в них предстоит обновить в общей сложности 5206 элементов.