В 257 домах Московской области завершили работы по капитальному ремонту с начала года

В Подмосковье капремонт закончили в 257 домах в этом году

Официально

Фото: [пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области]

С наступлением строительного сезона активно развернулись работы по капитальному ремонту жилого фонда. По данным Министерства жилищно‐коммунального хозяйства Московской области, в 2026 году масштабная программа охватывает 2114 многоквартирных домов, в них предстоит обновить в общей сложности 5206 элементов.

Уже сейчас можно отметить первые успехи: подрядные организации завершили работы по 478 элементам в 257 домах, причем в 148 зданиях ремонт выполнен полностью.

Определенные муниципальные образования демонстрируют особенно высокие темпы реализации программы. Среди лидеров по исполнению годового плана выделяются:

  • ЗАТО Краснознаменск, где выполнено уже 43% запланированных работ;
  • Можайский городской округ с показателем 34%;
  • Долгопрудный, достигший уровня в 27%;
  • Лосино‐Петровский, Черноголовка и Серебряные Пруды, где реализовано по 23% от плана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации сферы ЖКХ в регионе.

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