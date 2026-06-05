На реконструируемом Пироговском шоссе в Мытищах дорожники приступили к строительству временного путепровода

В городском округе Мытищи на Пироговском шоссе приступили к возведению временного путепровода через железнодорожные пути. Сейчас строители реализуют вторую фазу проекта, нацеленного на кардинальное обновление транспортной инфраструктуры района. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Строительные мероприятия рассчитывают завершить уже в I квартале 2027 года. Сперва рабочие смонтируют временную конструкцию, что позволит оперативно перераспределить транспортные потоки и полностью снять нагрузку со старого путепровода. Лишь после этого начнется демонтаж его левой части — освободившееся пространство задействуют для строительства современного сооружения.

Конструкция временного путепровода превысит 80 м в длину и будет собрана из прочных металлоконструкций. На нынешнем этапе строители успешно завершили переустройство ряда коммуникаций и перешли к погружению свай, которые послужат надежной опорой для будущего объекта над путями Ярославского направления МЖД.

Когда новый путепровод введут в эксплуатацию, по нему организуют движение по 3 полосам. Это заметно разгрузит участок и повысит безопасность проезда. Дополнит обновленную инфраструктуру вело‐пешеходная дорожка протяженностью более 200 м.

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