Губернатор Подмосковья поздравил промышленников с профессиональным праздником

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников промышленной сферы с профессиональным праздником. Сегодня в регионе отмечается День работника промышленности.

Глава региона отметил, что в Подмосковье насчитывается более 1,3 тысячи промышленных организаций, в которых трудятся порядка 480 тысяч специалистов.

«Подмосковье входит в тройку лучших регионов страны по объему производства обрабатывающей промышленности», - подчеркнул губернатор.

Воробьев рассказал, что в Подмосковье производится каждое четвертое лекарство в стране и девять из десяти вагонов метро. В области был зарегистрирован первый в мире препарат против ковида.

«За всеми достижениями стоят люди. Спасибо вам», - обратился губернатор к промышленникам.

Он также рассказал о трудовой династии Никитиных, которая берет свое начало в 1920 году в Павловском Посаде, когда Егор Шивыкин пришел разнорабочим на завод компании «Берег». За более чем век сменилось четыре поколения, а династия продолжает работу на предприятии.

«Двадцать пять человек отработали вместе больше 740 лет. Нынешний глава династии – Александр Никитин пришел на завод в 1971 году, а его жена Надежда прошла путь от ученика до ткача пятого разряда», - рассказал Воробьев.

Ранее губернатор поздравил с профессиональным праздником сотрудников Госавтоинспекции региона.