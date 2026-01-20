Губернатор Подмосковья вручил медали «За храбрость» II степени добровольцам отряда «БАРС»

«По поручению президента я имею честь вручить заслуженные награды, познакомиться с пришедшими вместе с вами семьями, которые вы безумно любите и которые за вас переживают и, конечно же, гордятся. В "БАРСе" служат особые ребята – это братство настоящих мужчин, которые вызывают огромное уважение и у Подмосковья, и у всей страны», - сказал губернатор.

Алексею с позывным «Завет» из Звенигорода– 58 лет. В зоне СВО он служил в составе казачьего добровольческого отряда специального назначения. После возвращения стал активно участвовать в сборе и доставке помощи на передовую.

В одном отряде с «Заветом» сражался «Вицин». Это позывной Виктора из Егорьевска. В зоне СВО он был гранатометчиком, но заниматься приходилось всем, в том числе эвакуировать раненых с поля боя.

«На СВО решил пойти после событий в Курской области – очень много мирных жителей тогда пострадало, и сидеть дома я уже не мог. Начал собирать документы, проходить врачей, а родным ничего не сказал. И только когда у меня уже все было готово, сообщил: завтра уезжаю. Они были в шоке, но остановить меня уже не могли», - рассказал боец.

Павел из Мытищ с позывным «Пахарь» был помощником гранатометчика. У бойца есть награды за проявленное мужество и самоотверженность. Также награду получил оператор БПЛА Иван с позывным «Чиля». Контракт бойца завершился в ноябре 2025 года, но продолжает помогать ребятам на передовой.

