Губернатор Подмосковья поздравил с днем рождения ветерана из Видного
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с днем рождения ветерана из Видного. Раисе Степановне Харлановой исполнился 101 год.
«От всей души желаю Раисе Степановне крепкого здоровья и бодрости духа!» — поздравил ее губернатор.
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Глава региона рассказал о жизненном пути ветерана. Раиса ушла на фронт в 1943 году и служила медсестрой в звании младшего сержанта. Принимала участие в освобождении Праги и Берлина.
После военных лет трудилась в шахтах под Тулой и на полях под Одессой. Позднее с семьей уехала жить в Подмосковье и в настоящее время проживает со своим сыном.
