Губернатор Подмосковья поздравил с днем рождения ветерана из Видного

«От всей души желаю Раисе Степановне крепкого здоровья и бодрости духа!» — поздравил ее губернатор.

Фото: [ t.me/vorobiev_live ]

Глава региона рассказал о жизненном пути ветерана. Раиса ушла на фронт в 1943 году и служила медсестрой в звании младшего сержанта. Принимала участие в освобождении Праги и Берлина.

После военных лет трудилась в шахтах под Тулой и на полях под Одессой. Позднее с семьей уехала жить в Подмосковье и в настоящее время проживает со своим сыном.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих с 23 февраля.