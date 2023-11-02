Губернатор Подмосковья поздравил с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны из Клина

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны из Клина — Виктора Васильевича Матросова. Сегодня ему исполнилось 96 лет.

«Он прошел Великую Отечественную войну, в 16 лет уже служил в истребительном батальоне, защищал Октябрьскую железную дорогу, а после войны остался на службе и за 32 года прошел путь от рядового, участника боевых действий, до подполковника», - рассказал глава региона.

Воробьев отметил, что Матросов уделял особое внимание общественной работе и руководил избиркомом Клинского района, работал помощником депутата. Кроме того, до 85 лет он трудился в сфере сельского хозяйства.

«Наш ветеран до сих пор часто встречается со школьниками и студентами Подмосковья, живет в Клину и очень любит писать стихи. Поздравляю Виктора Васильевича с Днем рождения! Желаю крепкого здоровья и сил!» - заключил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что новые социальные выплаты в регионе получили около 45 тысяч льготников.