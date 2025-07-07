Губернатор Подмосковья поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны из Мытищ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Софию Алексеевну Мелентьеву из Мытищ с юбилеем. Сегодня ей исполнилось 100 лет.

Как рассказал глава региона в своих соцсетях, София Алексеевна в 1943 году добровольно ушла на фронт. В составе 47-й армии Первого Белорусского фронта она прошла боевой путь от Ковеля до Берлина, где и встретила День Победы. За подвиги ее наградили медалью «За Победу над Германией». Также ей были вручены памятные награды к юбилейным датам Победы.

После войны София Алексеевна более 30 лет проработала в 16-м Центральном научно-исследовательском испытательном институте Минобороны РФ в Мытищах.

Фото: [ t.me/vorobiev_live ]

«Спасибо за мужество, героизм и преданность Родине! От всей души желаю здоровья и благополучия», — написал губернатор.

Ранее Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.