Губернатор Подмосковья поздравил ветерана Великой Отечественной войны из Реутова с днем рождения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны из Реутова Марию Федоровну Остапенко. 6 августа ей исполнилось 102 года.

«От всей души желаю Марии Федоровне крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго», - обратился к ветерану глава региона.

Мария Федоровна ушла на фронт в возрасте 19 лет. С 1942 года служила под Тулой прожектористкой, связисткой, телефонисткой. Ей были вручены орден Отечественной войны II степени и медаль «За Победу над Германией».

До этого губернатор поздравил с днем рождения ветерана из Мытищ Софию Мелентьеву, которая отметила 100-летие.