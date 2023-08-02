Губернатор Подмосковья поздравил военных отдельной гвардейской бригады управления с Днем ВДВ

Тактическое соединение Воздушно-десантных войск находится в деревне Медвежьи Озера под Щелково. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих отдельной гвардейской бригады управления, которые выполняют задачи, в том числе, в зоне проведения спецоперации, с Днем ВДВ.

«В вашем лице я хотел бы поздравить всех, кто служит в Воздушно-десантных войсках. Я хочу поблагодарить вас и всех, кто находится сегодня на выполнении боевых задач. Всегда очень приятно общаться с настоящими профессионалами — кто-то отвечает за связь, кто-то за другие направления, которые свойственны ВДВ», — сказал губернатор.

По его словам, успех Воздушно-десантных войск заключается в уважительном отношении военных друг к другу. Он пожелал военным здоровья и успешного выполнения поставленных задач, а также пообещал оказывать необходимую помощь.

Бригада управления ВДВ одновременно состоит из десантников и связистов, которые на регулярной основе проводят стрельбы, марш–броски, преодоление полосы препятствий, изучают рукопашный бой и владение оружием.

«Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что, несмотря на ваш плотный график, вы нашли время и приехали сегодня поздравить личный состав бригады», — отметил врио командира бригады, гвардии подполковник Александр Панфилов.

Он отметил, что военные сегодня провели торжественное построение, где собрались ветераны ВДВ и части. В рамках мероприятия были вручены награды и подарки, а также прошел концерт.

Наряду с мужчинами в бригаде служат свыше 100 женщин.

«Я уже здесь 3 года, подписала контракт. <…> Я являюсь членом сборной России по парашютному спорту, участник многих соревнований по воинскому многоборью. Заканчивала кадетский класс, поэтому с армией знакома с самого детства», — поделилась гвардии ефрейтор, укладчик парашютов Елизавета Третьякова.

Ранее Андрей Воробьев обсудил с общественниками Щелково и Фрязино развитие муниципалитетов.