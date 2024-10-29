Губернатор Подмосковья поздравил волонтеров с Днем добровольца

Губернатор Московской области приехал в пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, жителей новых регионов России, Курской области, расположенный в Одинцово, чтобы поздравить волонтеров с Днем добровольца Московской области вручить им областные награды.

«Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду Волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — сказал губернатор.

В регионе насчитывается 86 волонтерских пунктов сбора гуманитарной помощи, откуда в новые субъекты России и приграничные регионы доставили уже свыше семи тысяч тонн груза. Из одинцовского пункта в рамках «Доброго дела» было отправлено более тысячи тонн груза для участников СВО и около 450 тонн — для жителей.

Региональное движение «Волонтеры Подмосковья» начало свою работу в 2020 году, поддержку ему оказывает Министерство информации и молодежной политики Московской области. Два года назад они подключились к гуманитарному проекту «Доброе дело», инициированному подмосковными школьниками.

Самые активные волонтеры получили от губернатора награды. Среди них — Анастасия Гущина, Александр Шаповалов, София Семечкина и Данила Цыхановский, которые помогали во время зимнего ЧП в Подольске, председатель Московского областного отделения «Российского Красного креста» Забил Алекперов, а также Александр Кудик и Елизавета Федорова, работавшие на месте трагедии в Крокусе.

«В волонтерском движении — люди самых разных возрастов, но преимущественно молодые. И это очень приятно — вы наше будущее! Мы с уверенностью можем на вас опереться, что показали события и в Климовске, и в «Крокусе». Ваша организованная работа была весьма востребована», — добавил Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.