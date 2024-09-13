Губернатор Подмосковья поздравил ВПК «НПО машиностроения» с юбилеем

Реутовская военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» отмечает в этом году два праздника — 80 лет с момента основания и 20 лет с момента образования корпорации, созданной указом президента России Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня я хочу поприветствовать наших ветеранов, заслуженных работников — всех, кто на разных этапах, в разное время вносил очень заметный вклад в развитие нашего легендарного, флагманского военно-промышленного предприятия. За 80 лет изменились скорости, многое изменилось в технологиях электронной борьбы, но «НПО машиностроения» и сегодня вносит очень заметный, важный вклад в обороноспособность страны. <…> Ваша команда, Александр Георгиевич (Леонов, гендиректор, генеральный конструктор «ВПК «НПО машиностроения» — Прим. ред.), за что мы вам благодарны, поддерживает наш колледж «Энергия», — сказал губернатор.

ВПК входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», ее работа позволяет обеспечить Вооруженные силы России новейшими видами военной техники. Здесь также проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых ракетных комплексов стратегического назначения и перспективных видов их боевого оснащения. Так, например, здесь налажен выпуск боевых комплексов с крылатыми ракетами, боевой блок «Авангард», ракетный комплекс «Бастион» и не только. Подмосковная корпорация также является учредителем российско-индийской организации «БраМос», разрабатывающей комплексы крылатых ракет для Индии.

В ходе торжественной церемонии губернатор вручил генеральному директору и генеральному конструктору ВПК Александру Леонову Орден «За заслуги перед Московской областью» I степени. Он, в свою очередь, пожелал всем успехов в работе, которая идет «на благо нашей Родины». Помимо этого, заместитель гендиректора предприятия Юрий Афиногенов получил орден «За заслуги перед Московской областью». Ведущему инженеру-конструктору Александру Васильеву, замначальнику отделения — начальнику одного из отделов Геннадию Савосину, начальнику Центрального конструкторского бюро машиностроения Александру Родину и начальнику механосборочного цеха Евгению Грачеву присвоили почетное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области».

Отметим, что на предприятии трудятся 4,5 тысячи человек. Оно также является стратегическим партнером колледжа «Энергия», принимает студентов на практику, трудоустраивает лучших выпускников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.