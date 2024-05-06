Губернатор Подмосковья предложил Евгении Хрусталевой возглавить Домодедово

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил бывшему заместителю главы городского округа Домодедово Евгении Хрусталевой принять участие в конкурсе на пост руководителя муниципалитета, сейчас она занимает должность временно исполняющего полномочия главы округа.

«Мы будем предлагать вашу кандидатуру на пост главы городского округа Домодедово, чтобы обеспечивать его развитие, дальше решать проблемы, которые беспокоят жителей. Безусловно, чаще всего это происходит, когда глава регулярно встречается с людьми, и лучше всего понимает их проблемы. Знаю, что вы работу любите, многие высоко оценивают вашу трудоспособность и неравнодушие. Поэтому я очень надеюсь, что вы со всем справитесь, вам будет интересно, и вы продолжите развивать Домодедово. А жители будут это замечать», — подчеркнул губернатор.

Хрусталева, в свою очередь, выразила благодарность за оказанное доверие, а также готовность работать для развития округа совместно с командой Правительства Московской области. По ее словам, она осознает сложности, с которыми сталкиваются местные жители, потому что переехала в округ 10 лет назад.

«Нам, в частности, предстоит большая работа по реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, которая уже. Для меня самое главное в работе — это конечный результат», — сказала она.

Отметим, что главу округа выберет местный Совет депутатов из числа кандидатов, которые будут представлены по результатам конкурса.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что Вячеслав Духин начнет курировать блок сельского хозяйства и продовольствия в Подмосковье.