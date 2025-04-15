Губернатор Подмосковья предложил Путину масштабировать опыт по подключению объектов строительства к сетям

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках заседания президиума Госсовета по теме «Развитие инфраструктуры для жизни» предложил президенту России Владимиру Путину масштабировать опыт Подмосковья по подключению объектов строительства к сетям. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Любой объект — дом или завод — невозможен без шести ресурсов: воды, канализации, газа, электричества, связи и дороги. Все сети важно проводить быстро. Мы в Московской области особенно это почувствовали, когда по поручению президента начали масштабную программу социальной газификации», — написал губернатор.

Он напомнил, что для прокладывания газопровода требуется пройти до 10 согласований с дорожниками, энергетиками и другими специалистами, что увеличивает сроки реализации проекта. По его словам, аналогичные трудности возникают у всех, кто работает с инженерными сетями.

В связи с этим на региональном портале госуслуг был запущен сервис «ВсеСети». Он позволяет пройти согласования одновременно, в электронном виде, что сокращает сроки с года до двух недель. Воробьев предложил одобрить пилотный проект и пригласить к партнерству федеральные ресурсные организации. Он отметил, что после проработки механизма можно будет внести изменения в законодательство и распространить практику на всю Россию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.