Губернатор Подмосковья: предстоящий фестиваль «Гуляй Город» в Чехове объединит всех, кто любит свою страну

Фонд Святителя Василия Великого и администрация городского округа Чехов и при поддержке Фонда президентских грантов проведут фестиваль «Гуляй Город», посвященный победе в Битве при Молодях. Он состоится в селе Молоди городского округа Чехов в следующие выходные. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что данный фестиваль «объединяет всех, кто любит свою страну, знает нашу общую историю».

«Если спросить, что такое Подмосковье, ответы могут быть разные. Для наших защитников ― это последний рубеж обороны столицы. В самые трудные для Отечества времена наша земля принимала очень тяжелые бои: так было и в 1941 году, и в 1812-м, и в 16-м веке при Молодях. Тогда наш народ одержал важнейшую с геополитической точки зрения победу», — сказал глава Подмосковья.

По его словам, сейчас особенно важно ценить героическое прошлое, в чем может помочь и данный ежегодный фестиваль.

«Благодарю организаторов, историков и тех, кто изучает военное дело, всех наших гостей за внимание к этому важному событию. Желаю всем с удовольствием и интересом провести время у нас в Подмосковье», — сказал Андрей Воробьев.

Фестиваль будет длиться два дня, его разделят на две зоны — историческую и современную. Гостей ждут выступления фольклорных коллективов, театрализованная военно-историческая реконструкция Битвы при Молодях, мастер-классы, ярмарка современных локальных брендов, фудкорт и многое другое. На сцене в рамках мероприятия выступят Uma2rman, Пелагея, ПОЛЮШКА, «Аффинаж» и другие артисты.

Отметим, что вход на фестиваль свободный по предварительной записи, оформить ее можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал востребованным благоустройство парков в регионе.