Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в многоквартирном доме в Балашихе

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Подмосковья поставила на контроль ход расследования.

Взрыв газа произошел рано утром в среду в жилом доме на улице Октябрьская. На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. Сейчас спасатели разбирают завалы, под которыми находятся люди.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате взрыва газа обрушились три этажа, повреждены не менее десяти квартир. Глава региона подчеркнул, что на месте работают экстренные службы, они оказывают помощь пострадавшим.