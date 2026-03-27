Губернатор Подмосковья принял участие в церемонии вручения дипломов ветеранам СВО, которое прошло в МИДе

В Министерстве иностранных дел России прошла церемония вручения дипломов героям специальной военной операции, которые прошли профессиональную переподготовку по программе «Управление городской инфраструктурой и развитие территорий», среди выпускников – двое представителей Подмосковья. В мероприятии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

«МГИМО всегда старается дать самое лучшее образование и самые лучшие навыки. И наши герои, которые прошли эту сложную, напряженную учебу, сегодня получают дипломы. Одинцовский филиал МГИМО позволяет нам ближе знакомиться с вами, разбираться в том, что вам интересно, и уделять внимание тому, чтобы после обучения каждый мог реализовать себя, найти работу. Это уже третий выпуск, и мы традиционно встречаемся с выпускниками, которые хотят работать в Подмосковье. <...> Я знаю, что на следующем потоке будет уже 30 человек. Это значит, что курс востребован», – сказал губернатор.

Он также поздравил выпускников и пожелал достойного дальнейшего пути. Программу разработала базовая кафедра Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, обучение организовано ГлавУпДК при МИД России и Одинцовским филиалом МГИМО МИД России по поручению Лаврова в сотрудничестве с Фондом «Защитники Отечества».

1/3 2/3 3/3

«Сегодня мы поздравляем с успешным завершением обучения 29 участников СВО из 16 регионов России. Искренне рад приветствовать наших героев. Как не раз подчеркивал президент [России Владимир] Путин, в ваших руках будущее России. На поле боя вы проявили верность Отечеству и долгу, готовность жертвовать собой ради своего ближнего, Родины, демонстрировали смелость и решимость, беспримерную силу духа и волю к победе. Теперь ваш опыт вкупе с приобретенными в МГИМО знаниями предстоит применить в интересах обеспечения поступательного, социально-экономического развития нашей страны, улучшения жизни России», - сказал Лавров.

Среди выпускников – подполковник Алексей Касянов из Одинцовского округа, который выполнял боевые задачи на направлениях в ДНР и ЛНР. Он поделился, что ему предложили пройти переподготовку, когда он обратился в Госфонд «Защитники Отечества». По его словам, обучение было непростым и обширным, теперь полученные знания можно будет применить в управлении на муниципальном или государственном уровне. Кроме того, программу освоил прапорщик Кирилл Моисеенко из Одинцовского, который прошел путь от медбрата до командира отделения эвакуации, а теперь – помогает раненым бойцам в Одинцовской больнице.

В программу обучения вошли семь профильных модулей, лекции читали ведущие преподаватели МГИМО, руководители предприятий, члены Правительства Московской области. В рамках обучения были организованы поездки на предприятия – «Мособлгаз», Водоканал, комплекс по переработке отходов и не только.

«Программа действительно востребована среди наших ребят, работодателей и профильных ведомств», – отметила Анна Цивилева.

Участникам также предоставили бесплатное проживание и питание, инфраструктуру кампуса Одинцовского филиала МГИМО, в том числе спортивно-оздоровительный комплекс, бассейн и библиотеку.

