Губернатор Подмосковья принял участие в заседании Президиума Арбитражного суда региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в расширенном заседании Президиума Арбитражного суда региона, в рамках которого участники подвели итоги работы за 2024 год, а также наметили ближайшие планы. Так, например, в регионе планируют развить электронное правосудие и внедрить современные сервисы, в том числе с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

«Как мы знаем, чтобы стать судьей или получить профессиональное юридическое образование, нужно приложить много сил, интеллекта, знаний. И печально, когда человек заканчивает академию или университет, а затем ему приходится перекладывать бумажки. Сегодня, в ХХI веке, для этого есть современные методы — цифра и искусственный интеллект. Поэтому мы с удовольствием будем делиться нашими наработками. Видим большую нагрузку на сотрудников и в системе МВД, и в прокуратуре, и в судах. А если применять технологии, искусственный интеллект, то это будет очень полезно», — подчеркнул Воробьев.

Председатель Арбитражного суда региона Андрей Соловьев рассказал, что в прошлом году в регионе было подано более 117 тыс. исковых заявлений, что на 6,3% больше показателей предыдущего года. Более половины из них поступили через систему «Мой арбитр».

В Подмосковье также реализовали Автоматизированную систему подготовки судебных приказов на базе ИИ, позволяет сократить трудозатраты сотрудников аппаратов судей на изготовление проектов судебных приказов и снизить объем однотипных операций. Систему пока внедрили в тестовом режиме. Еще одна разработка — «Электронные заказные письма».

«Он позволяет производить отправку простых и заказных почтовых отправлений в форме электронного документа вместо бумажного формата. Мы очень признательны Андрею Юрьевичу и Главному управлению по обеспечению деятельности мировых судей Московской области за помощь в реализации этого проекта», — сказал Андрей Соловьев.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.