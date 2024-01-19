Губернатор Подмосковья: проблема обманутых дольщиков в регионе решена

«У нас осталось сто дольщиков в Одинцово, потому что жители компенсацию не захотели получать. Сказали — достройте нам дом. Дом мы достроем до конца февраля, но хлопоты, они остаются — благоустройство, строительство социальной инфраструктуры, ремонт в домах. Все это, в том числе недоделки, все это сопровождает нас в жизни», - отметил глава региона.

Проблема обманутых дольщиков в Подмосковье коснулась 117 тысяч человек. Все они получили ключи от квартир или денежные компенсации. Судьба сданных долгостроев остается на контроле властей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что проблему удалось решить, в том числе, благодаря программе ДОМ.РФ.