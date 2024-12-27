Губернатор Подмосковья провел личный прием граждан

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел личный прием граждан в преддверии Нового года. Встреча состоялась в региональном отделении госфонда «Защитники Отечества» в Красногорске, среди пришедших на прием был и участник специальной военной операции.

На встречу вместе с отцом пришел ученик девятого класса гуманитарно-эстетической гимназии № 11 в Дубне Григорий Егоров, который попросил Андрея Воробьева оказать помощь в приобретении цифровой химической лаборатории для своего учебного заведения.

«Дубна у нас — флагман науки, вы знаете, как президент [России Владимир Путин] относится к ученым, инвестициям, которые сделаны в отрасль, в частности, в ядерную физику, химическую индустрию. Всем понятно, что нам нужны и открытия, и внедрения, и готовые продукты, а без людей, занимающихся наукой, это сделать невозможно. В вашем лице я хочу поблагодарить всех ученых, академиков, все предприятия, которые сегодня производят очень важную для страны продукцию. Ну, а лаборатория, о которой просит Григорий, обязательно будет в его гимназии», — сказал губернатор.

Многодетная мать Любовь Хан из деревни Шилово Раменского округа попросила обустроить современную детскую игровую площадку в ее населенном пункте, ее планируют обустроить к 1 июля. В Ступине по просьбе местных жителей появится манеж, где можно будет играть в футбол зимой, работы завершат к 1 сентября 2026 года в рамках капитального ремонта стадиона «Металлург».

В Люберцах планируют капитально обновить Детскую школу искусств № 3, об этом попросила многодетная мать Елена Громкова. Школа искусств уже вошла в госпрограмму. В Люберцах также произойдут перемены в сфере благоустройства. Во ходе прямого включения заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что в округе уже проведен первый этап обновления Наташинского парка, сейчас идет второй, Кроме того, здесь проведут благоустройство в летнем парке в Малаховке и в парковой зоне озера Черное.

Вместе с Еленой Громковой на прием приехал участник СВО Константин, который сейчас работает в Центре поддержки участников спецоперации и их семей в Люберцах. Он поблагодарил губернатора и всю Московскую область за регулярную помощь участникам СВО, подарил шеврон и боевое знамя, на котором расписались военнослужащие.

«Мы гордимся нашими ребятами, героями. Понимаем, что пока они на передовой, наша задача — уделить внимание их семьям и детям, проявить заботу. Стараемся это делать как здесь, в фонде «Защитники Отечества», так и в каждом муниципалитете», — сказал губернатор.

Ранее Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.