Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Бронниц

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Бронниц Дмитрием Лысенковым. В рамках нее они обсудили развитие транспортной, социальной инфраструктуры, а также затронули тему подготовки к осенне-зимнему периоду.

«Дмитрий Александрович, вы уже пять лет возглавляете Бронницы — видим, что за это время в округе произошли позитивные изменения. И новый автовокзал, и общественный транспорт, благоустройство, спортивная инфраструктура, состояние жилищного фонда в этом небольшом, но, как и все остальные, важном для нас городе — все это имеет значение. Вместе с тем, жители всегда ждут от нас перемен к лучшему. Знаю, что вы постоянно общаетесь с людьми. Скажите, есть ли у вас готовность и дальше продолжать эту работу?», — сказал губернатор.

Лысенков ответил, что хочет продолжить дальнейшее развитие округа. Он также поблагодарил Воробьева за поддержку, которую он оказывал в этом вопросе. В ходе встречи он рассказал, что в 2023 году в Бронницах открылся современный двухэтажный вокзальный комплекс, строительство которого позволило развязать проблемный узел. По его словам, жители остались этим довольны. За пять лет в округ поступило 33 новых современных и комфортабельных автобуса, продолжается обустройство развязки в Островцах.

Глава доложил, что в новом учебном году в школы и детские сады пошли более 5,4 тысячи детей. Все новые учреждения были укомплектованы учителями и воспитателями, а также необходимым оборудованием. За последние три года здесь провели капремонт детского сада «Конфетти-Совхоз» (дошкольное отделение гимназии имени А. А. Пушкина), дошкольного отделения «Радуга» городского лицея и МАОУ Лицей. В 2025 году планируется возвести пристройку к городскому лицею, в 2027 году — капитально отремонтировать школу № 2 имени Н. А. Тимофеева. Помимо этого, в муниципалитете начался капремонт мастерских Автомобильно-дорожного колледжа, планируется отремонтировать Бронницкую детскую школу искусств.

«Сейчас строится ФОК, который сдадим в первом квартале 2025-го. Также мы привлекли инвестора, чтобы спортсмены могли проводить в Бронницах сборы. Уже в следующем году он начнет строительство гостиничного комплекса», — рассказал Лысенков.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в округе уже провели все необходимые мероприятия, готовность объектов — 100%. Здесь в ближайшие три года построят блочно-модульную котельную и подводящие к ней сети на улице Москворецкой. Она будет обслуживать ФОК «Титан», два дома и новый спорткомплекс.

В муниципалитете также работают над привлечением инвестиций, за пять лет их объем составил 9,3 миллиарда рублей. До 2029 года здесь реализуют 28 крупных инвестпроектов на общую сумму 4,1 миллиарда рублей. Это создаст более 1,2 тысячи рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.