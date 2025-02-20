Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Электростали

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Электростали Инной Волковой. В ее рамках обсудили планы по развитию округа в ближайшие годы.

«В муниципалитете реализуются масштабные программы — это и теплоснабжение, и благоустройство, и образование. Запланирован капитальный ремонт ряда объектов здравоохранения. Активно у вас привлекаются инвестиции. Расскажите о самом главном, что ждут люди, в чем необходима наша поддержка», - открыл встречу губернатор.

Одной из самых актуальных тем для округа является теплоснабжение. Волкова сообщила, что из частной собственности в муниципальную передали котельную «Восточная», что позволило провести ее модернизацию. В котельной установили четыре котла. Также проложили более 4 км сетей теплоснабжения и частично обновили сети ГВС.

В ближайшие три года в Электростали построят шесть блочно-модульных котельных — в Электростали, Фрязево, Елизаветино, Иванисово и Всеволодово. В поселках также отремонтируют 15 км теплосетей. Кроме того, построят ВЗУ и водопровод в деревне Есино. Помимо этого, в 2025 году стартует реконструкция местных очистных сооружений. Работы завершат в 2027 году.

«Водоотведение, канализование, очистные сооружения — все это наши приоритеты», - отметил губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Обсудили и тему здравоохранения. В округе до конца месяца отремонтируют детскую поликлинику на улице Журавлева. В начале 2026-го приведут в порядок детское соматическое отделение местной больницы.

Рассказывая о развитии сферы образования, Волкова доложила, что в 2024 году капитально отремонтировали СОШ №1 и первый корпус Электростальского колледжа. В этом году модернизируют детскую музыкальную школу и второй корпус СОШ №13.

В округе активно привлекают учителей и ввели дополнительную меру поддержки — грант в размере 300 тыс. руб., который получают педагоги, приезжающие из других регионов. Таким образом, в 2024 году были привлечены пять учителей и 41 молодой специалист.

Помимо этого, в Электростали начался капремонт культурного центра «Октябрь». Работы завершат в 2026 году. Летом закончится капремонт спортзала для игровых видов спорта. В 2026-м реконструируют спортшколу олимпийского резерва по единоборствам и уложат поле с искусственным газоном на стадионе футбольной школы «Восток».

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Также обсудили тему экономического развития округа. В Электростали реализуется 12 инвестпроектов почти на 1,5 млрд руб. С запуском предприятий в округе появится более 340 рабочих мест.

Волкова также рассказала, что в Электростали благоустроили первую очередь лесопарка «Авангард». Реализация второй очереди намечена на 2027-2028 годы. Кроме того, ведутся проектные работы по созданию лесопарка «Юбилейный». Провести благоустройство планируют в следующие два года. В 2025-м завершат второй этап реконструкции Центральной площади около ЛДС «Кристалл». Помимо этого, обновят скверы «Защитникам неба» и «На семи ветрах».

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев обсудил развитие Шатуры с главой округа Николаем Прилуцким.