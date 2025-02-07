Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Шатуры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Шатуры Николаем Прилуцким. В ее рамках обсудили планы по развитию муниципалитета в 2025 году.

«Николай Николаевич, вы уже полгода возглавляете муниципальный округ Шатура — отдаленный, но очень значимый. Сегодня поговорим о достижениях, о том, что является важным для реализации наших программ, а также о том, что беспокоит людей, которые живут на территории округа — и в Шатуре, и в Рошале, других населенных пунктах», - открыл встречу губернатор.

Прилуцкий рассказал, что в сейчас в Шатуре реализуется 42 инвестпроекта на 31 млрд руб. Их реализация позволит создать около 2,8 тыс. рабочих мест. По итогам 2024 года в округе было создано порядка 2 тыс. рабочих мест.

Говоря о развитии сферы образования, глава округа сообщил, что в 2024 году после капремонта открылся корпус школы №1 в поселке Шатурторф. К 1 сентября завершат работы в школе №2 Шатуры. Также в текущем году планируется завершить ремонтные работы в Центральном доме культуры им. Н. Н. Нариманова в Шатуре и в Доме культуры в Левошево. В 2026-м капитально отремонтируют школу в Черустях.

Фото: [ проектное решение ]

Что касается развития спортивной инфраструктуры, в 2025 году в Шатуре построят мини-стадион и универсальную спортплощадку в микрорайоне Керва, а в 2026-м — мини-стадион в Рошале.

Глава рассказал и о развитии сферы здравоохранения. В 2024 году в Шатуре открыли новый корпус детской поликлиники. К концу 2025-го завершится капремонт взрослой. В поселке Пустоши откроют ФАП, отремонтируют кровлю в амбулатории поселка Радовицкий и пищеблок поликлиники в Рошале. Помимо этого, в округе откроют два мобильных ФАПа.

Особое внимание в муниципалитете уделяют развитию коммунальной инфраструктуры. В 2025 году здесь построят пять новых котельных и завершат модернизацию на шести существующих. Также капитально отремонтируют 7 км теплосетей. За 10 лет в округе модернизировали 25 теплоисточников из 38. К отопительному периоду завершат работы еще на пяти.