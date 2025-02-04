Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Люберец

В 2025 году в Люберцах построят две большие школы, откроют первый участок дороги ЮЛА, благоустроят Томилинский лесопарк и реализуют ряд других важных проектов. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев поговорил с главой округа Владимиром Волковым в ходе рабочей встречи.

«Сегодня мы обсудим наши государственные программы в рамках президентских указов. Произошло объединение Люберец с Дзержинским, Островцами, каждая из этих территорий нуждается в особом внимании, мероприятиях, направленных на их развитие. Это и здравоохранение, и ЖКХ, и благоустройство. Большие планы также по школам, детским садам», — сказал губернатор.

К началу учебного года в округе планируют открыть школу № 7, рассчитанную на 1,1 тыс. мест, которую жители давно ждут. Предыдущий подрядчик не выполнил свои обязательства, поэтому работы проводит другая организация. Глава округа подчеркнул, что он каждую неделю выезжает на стройплощадку, чтобы контролировать процесс.

Помимо этого, в округе откроются школа на 1,5 тыс. мест в ЖК «Жулебино-Парк», детские сады в поселках ВУГИ и Мирный, капитально отремонтируют гимназию № 5 в Люберцах и СОШ № 28 в поселке Коренево. Во втором квартале этого года начнется строительство школы в ЖК «Новые Островцы».

В ходе встречи также затронули тему здравоохранения. В апреле в округе завершат капремонт взрослой поликлиники Дзержинской больницы. Помимо этого, здесь обновляют областной центр охраны материнства и детства, Люберецкую больницу, а также возводят три современные поликлиники — в ЖК «Люберецкий», поселках Октябрьский и Мирный.

В 2025 году также планируют запустить движение по автодороге ЮЛА от Варшавского шоссе до М-12, а также полностью закончить первый этап реконструкции Октябрьского проспекта. Вскоре начнется проектирование путепровода через железнодорожные пути Казанского и Рязанского направления МЖД по улице Инициативная, сдать объект планируют в 2028 году. Губернатор и глава также обсудили возможность строительства продолжения трассы МКАД-Дзержинский.

Волков отметил, что после объединения население муниципалитета выросло в 1,5 раза — до 440 тысяч человек, что увеличило запросы граждан, в том числе на благоустройство Томилинского лесопарка. Здесь сделают пешеходные дорожки, современное освещение, детские и спортивные зоны, площадка для выгула собак и не только. Он будет связан единым пространством с «Лесной опушкой».

Помимо этого, в Люберцах обновят «Центральный парк», в Дзержинском — Сквер им. Громцева и Сквер у памятника Святителю Николаю.

В 2025 году также проведут строительство моста через озеро Черное с благоустройством парка «Дружба»., обновят территорию «Летнего парка» в Малаховке и завершат благоустройство «Наташинского парка». В планах также провести комплексное развитие территории бывшего завода им. Ухтомского.

Губернатор также обсудил с главой Люберец подготовку к празднованию 650-летию Куликовской битвы и основанию Николо-Угрешского монастыря, которые отметят в 2030 году.

«Необходимо общаться с людьми, слышать вопросы из первых уст, давать на них ответы, решать проблемы. Все это — базовый принцип, который мы все должны соблюдать. В ближайшее время в городском округе пройдут выборы. Я прошу вас работать в том же стиле — стиле диалога с людьми, разъяснения им каких-то программ — и, соответственно, заручиться доверием жителей», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.