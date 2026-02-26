Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Люберец

«Округ живет насыщенной жизнью, а потому здесь все имеет особое значение: благоустройство лесопарка «Чемпион» и Наташинского парка, развитие дорожной сети и многие другие направления. Знаю, что вы много встречаетесь и общаетесь с жителями, расскажите о самых приоритетных задачах», — сказал губернатор.

Волков доложил, что за три года бюджет округа вырос практически в два раза. За пять лет реализовали 19 крупных проектов с общим объемом инвестиций 19 млрд рублей. Сейчас в работе еще 25 проектов почти на 125 млрд рублей, что позволит создать более 12 тыс. рабочих мест.

В прошлом году завершили долгострой на Угрешской улице. Там был открыт современный воспитательно-образовательный комплекс со школой на 1,1 тыс. мест и детсадом на 100 мест.

Также в 2025-м построили школу на 1,5 тыс. мест в ЖК «Жулебино Парк» и два детских сада, капитально отремонтировали две школы в Люберцах и Красково, два детсада в в Дзержинском.

В 2026-м планируется строительство еще одного воспитательно-образовательного комплекса в Красково, двух школ в ЖК «Новые Островцы» и ЖК «Томилино Парк», трех детсадов в Люберцах, ЖК «Егорово Парк» и ЖК «Томилино Парк». Кроме гимназии №5 капитально отремонтируют два детсада в Люберцах и Дзержинском.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

В прошлом году обновили взрослую поликлинику на улице Ленина в Дзержинском. В начале этого года открыли поликлинику в поселке Октябрьский на 500 посещений в смену. Готовятся к запуску еще две — на 300 посещений в смену в ЖК «Люберецкий» и на 540 посещений с подстанцией скорой помощи в ЖК «Томилино парк». Также обновят больницу им. Ухтомского.

В прошлом году построили новое шоссе протяженностью 1,5 км, которое связало Дзержинский и Лыткарино. Продолжается обустройство дороги «МКАД – ул. Алексеевская – ул. Трудкоммуны». В 2026-м планируется достроить переход через Егорьевское шоссе. Также построят подземные переходы на Октябрьском проспекте. В 2027-м запустят движение по путепроводу через ж/д пути Казанско-Рязанского направления, который свяжет Октябрьский проспект и Инициативную улицу.

В 2025-м в Люберцах завершили капремонт теплосети от квартальной котельной в пос. Калинина до ЦТП Люберецкой теплосети и тепломагистрали в Малаховке. В 2026-м построят две блочно-модульные котельные в деревне Марусино и в Люберцах, отремонтируют котельную в Люберцах. Еще две новые БМК установят в Островцах и Опытном поле. За год обновят и заменят 16 участков сетей.

В 2025 году реконструировали ВЗУ на улице 8 Марта в Люберцах, капитально отремонтировали коллектор в Дзержинском и установили станцию водоочистки. В плане на 2026-2027 годы – реконструкция еще четырех ВЗУ в Дзержинском и Люберцах, на 2028-й – строительство второй нитки водовода в Томилино, капремонт коллектора на Лесной в Люберцах. До конца 2029 года в Дзержинском реконструируют очистные сооружения.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Более 700 жителей округа были переселены из аварийных домов. Продолжается второй этап программы расселения. В новые дома переедут более 1,7 тыс. человек.

Также на территории сельскохозяйственного рынка у станции МЦД-3 «Люберцы» снесли незаконно установленные нестационарные торговые объекты. Губернатор поблагодарил за эту работу.

«Объект не соответствовал санитарным требованиям, а теперь и законодательству – вы знаете, что президент поддержал нашу инициативу и соответствующий закон вступил в силу. С тем, что безнадежно устарело и не приносит пользы, мы мириться не будем», - сказал он.

В 2025-м в Люберцах благоустроили Наташинский парк и парк «Дружба», построили мост через озеро Черное. В Дзержинском благоустроили лесопарк «Чемпион» и сквер им. Громцева. В 2026-м в Люберцах благоустроят Центральный парк культуры и отдыха, лесопарк «Лесная опушка» (вторая очередь), Летний парк в Малаховке, Кореневский карьер, Мемориал павшим в локальных конфликтах и сквер на улице Дружбы.

