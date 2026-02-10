Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Пушкинского

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Пушкинского округа Максимом Красноцветовым, в рамках которой они подвели итоги работы за пять лет — обсудили модернизацию системы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), строительство и капитальный ремонт социальных объектов, расселение аварийного жилья, реализацию программы благоустройства, а также поддержку участников специальной военной операции и их семей.

«Максим Валерьевич, вы возглавляете очень большой и важный городской округ Пушкинский. Я понимаю, что работа на земле очень ответственная, сложная. Каждый день встречаетесь с жителями. Транспорт, медицина, образование, благоустройство, ЖКХ — все это темы, которые требуют профессионализма, компетентности, включенности. Мы реализуем в округе большие программы. Очень надеюсь, что они заметны. Расскажите, как обстоят дела, какие планы, что больше всего волнует людей. Ведь самое дорогое, что у нас может быть — это доверие жителей», — обратился к главе губернатор.

В 2026 году в округе планируют капитально отремонтировать 11 котельных, шесть ВЗУ, четыре школы и два детсада, реконструировать семь участков теплосети и построить БМК в поселке Лесной, а также благоустроить три общественные территории. Красноцветов добвил, что сейчас на территории округа реализуется 27 инвестиционных проектов, среди крупных флагманских проектов — индустриальный парк «PNK Парк Пушкино 2», фармацевтическое предприятие АО «ТСТ „Транссервис“» и складской комплекс «РУСИЧ Холмогоры». По итогам работы за пять лет в округе создано 8,7 тыс. рабочих мест.

В рамках обсуждения модернизации объектов ЖКХ глава рассказал, что по итогам реализации госпрограммы в прошлом году были капитально отремонтированы 22 котельные, в том числе самая крупная котельная «Заводская», которой больше 60 лет.

В период с 2021 по 2025 годы в Пушкинском из аварийного жилья переселили более 4,1 тыс. жителей, в этом году планируется переселить еще 180 человек.

За пять лет специалисты капитально отремонтировали два корпуса Пушкинской клинической больницы, женскую консультацию в Пушкино, амбулатории в микрорайоне Заветы Ильича и поселке Лесные Поляны, детскую поликлинику № 2 в Ивантеевке, а также открыли МРТ. Работы затрагивают взрослые поликлиники в Пушкино и Ивантеевке, поликлинику в микрорайоне Мамонтовка и хирургический корпус клинической больницы им. Розанова (Пушкино).

1/3 2/3 3/3

Модернизация затрагивает и объекты образования, в муниципалитете капитально отремонтировали девять школ и четыре детских сада в Красноармейске, Ивантеевке, поселке Правдинский, Братовщине, поселке Зверосовхоза и селе Царево. Кроме того, были введены пристройка к гимназии № 10 в Пушкино (долгострой), новые школы в Ивантеевке, в Заветах Ильича и детсад в микрорайоне Новое Пушкино. За пять лет были проведены капремонт Дома культуры в поселке Правдинский, двух зданий школы искусств в Ивантеевке, текущий ремонт и модернизация ДК «Импульс» в поселке Челюскинский и двух библиотек в Ивантеевке и селе Софрино.

В части спортивной инфраструктуры обновили стадион на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Пушкино», в 2028 году планируют построить ФОК с бассейном в поселке Лесной.

«Мы благоустроили несколько парковых территорий — лесопарк „Северный“, „Банный лес“, где мы построили большой скейтпарк, I и II очереди городского парка в Ивантеевке и, конечно, центральный парк в Пушкине — это очень востребованная территория», — отметил Красноцветов.

В 2026 году планируется благоустроить мемориальный сквер «Журавли» с пешеходной зоной и зону отдыха на берегу реки Уча в Ивантеевке, а также бульвар в микрорайоне Дзержинец в Пушкино.

В марте у главы истекает срок полномочий. Он подчеркнул, что готов и дальше работать на благо городского округа и развивать его, опираясь на запросы жителей. Губернатор пожелал ему успехов в конкурсе на должность главы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.