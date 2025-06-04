Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Талдомского округа

В 2025 году в Талдомском округе планируют благоустроить площадь с фонтаном, в 2026-м — ввести в эксплуатацию две новые котельные и два водозаборных узла. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев поговорил с главой Юрием Крупениным в ходе рабочей встречи.

«Талдомский городской округ вы возглавляете уже пять лет. Муниципалитет удаленный, но, как и все другие, важный для нас. Мы планомерно реализуем программы модернизации теплоснабжения, водоснабжения. Впереди летний сезон, в округе будет много дачников, повышенная нагрузка на сети. Поэтому важно, чтобы все, что касается воды, электричества и чистоты было на особом контроле. В этом году уже приступили к строительству новой БМК (блочно-модульная котельная. — Прим. ред.) в поселке Северный и ремонту порядка 10 км теплосетей в Талдоме и Запрудне», — отметил губернатор.

По его словам, в округе важно проводить информирование жителей о ходе проведении работ и сроках их завершения.

В 2024 году здесь провели капремонт около 9,4 км сетей в поселке Запрудня и городе Талдоме, которые обслуживают более 5,9 тыс. жителей и шесть социальных объектов. В 2026-м в планах ввести две новые БМК в деревне Григорово и селе Пановка, а также провести реконструкцию сетей в поселках Северный (1,25 км) и Запрудня (0,9 км). Глава уточнил, что в прошлом году в округе построили три водозаборных узла — в деревне Павловичи, селе Николо-Кропотки и деревне Нушполы.

«Качество воды, которое получает население — очень важное направление. Сейчас у нас идет строительство двух водозаборных узлов в деревнях Юркино и Ермолино. Кроме этого, закончили проектирование и начали работы по новым очистным сооружениям в Ермолино. Сдадим все три объекта в 2026 году. Огромный пласт работы по модернизации сетей водоотведения в поселке Вербилки, ремонту дюкера под рекой Дубной и модернизации канализационных сетей», — рассказал Крупенин.

По его словам, до 2028 года проведут реконструкцию большого напорного коллектора в поселке Северный, а также очистных сооружений в Талдоме на улице Загородной.

В округе за последние пять лет благоустроили ряд объектов. Так, скверы для прогулок обустроили в деревнях Кошелево, Юркино и Ермолино, парковые и пешеходные зоны — в поселках Вербилки, Запрудня и так далее. В 2025 году завершится благоустройство площади Карла Маркса. Планируется также обустроить сквер Корсакова в Запрудне, детский сквер у центрального ДК в Талдоме. Рядом с последним появится небольшой сквер с памятником военным, которые погибли в ходе специальной военной операции.

«Я хочу поблагодарить вашу команду за заметную помощь и заботу о наших бойцах, их семьях. И вместе с тем, все-таки, еще раз отметить важность решения тех проблем, вопросов, которые они задают. Это требует того, чтобы постоянно быть на связи», — сказал губернатор.

В ходе встречи обсуждалась тема здравоохранения. До конца этого года в округе обновят корпус «Б» взрослой поликлиники Талдомской больницы. Глава доложил, что медучреждения укомплектованы кадрами на 93%. Для них действуют различные меры поддержки, в том числе предоставляются земельные участки.

За пять лет в муниципалитете провели ремонт двух школ, двух детских садов, Темповскго ДК, 27 спортивных объектов, а также открыли библиотеку в Талдоме и галерею «Свет вокруг».

В ходе обсуждения темы экономики Крупенин рассказал, что за этот период в округ привлекли 12 млрд руб. инвестиций, было реализовано 46 инвестпроектов и создано более 4 тыс. рабочих мест. Собственные доходы бюджета увеличились вдвое. На данный момент в работе находятся 34 проекта со сроком реализации до 2028-го года, в том числе по программе импортозамещения.

«Кроме этого, у нас очень большие проекты в сельском хозяйстве. Посевная площадь с 2020-го в округе увеличилась в два раза. В 2023 году, например, мы собрали 37 тысяч тонн семенного картофеля. Сейчас его урожай занимает 15-20% от всего объема элитного семенного картофеля в Российской Федерации», — доложил губернатору глава.

Здесь построили шесть картофелехранилищ, в 2026 году планируют ввести еще два.

В ноябре у Крупенина истекает срок полномочий. На вопрос губернатора о том, готов ли он продолжить работу, глава ответил, что хотел бы и дальше трудиться в округе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.