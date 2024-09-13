Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с министром энергетики России

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, в ходе которой они поговорили о подготовке региона к предстоящему осенне-зимнему периоду и реализации программ по газификации населенных пунктов.

Цивилев уточнил, что в Московском региона важно провести оценку потенциального потребления электроэнергии. По его словам, надежное энергоснабжение промышленных и частных потребителей является ключевым приоритетом Минэнерго страны.

Воробьев отметил, что в регионе размещен самый большой в России электросетевой комплекс, здесь реализуется масштабная программа модернизации системы энергоснабжения. С ее помощью удастся улучшить качество жизни более 1,5 миллиона человек.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове. Чтобы развивать экономику, запускать новые производства, строить жилье — для этого нужна соответствующая инфраструктура. Наша задача — обеспечить надежность и энергоэффективность, чтобы люди не переплачивали. Мы стараемся наращивать темп модернизации системы энергоснабжения. Например, только по областной программе в прошлом году мероприятия проводились в 26 округах, а в этом — в 33. На особом контроле Чехов, Раменский городском округе и Солнечногорск. К концу октября завершим все мероприятия, запланированные на этот год», — сказал губернатор.

Он отметил, что в рамках данных работ в Дубне и в селе Ромашково Одинцовского округа планируют построить подстанции с установкой трансформаторов. Помимо этого, работы проведут в Чехове, деревне Дементьево Раменского округа и деревне Данилово в Домодедово. Строительство подстанций позволит снять перегрузки воздушных линий и повысить напряжение в сети в период максимальных нагрузок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.