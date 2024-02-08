Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с врип главы Дзержинского округа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с врип главы городского округа Дзержинский Андроником Паком. В рамках нее они обсудили модернизацию системы ЖКХ, благоустройство, капитальный ремонт и строительство социальных объектов.

«Расскажите, как начали свою работу. Знаю, что встречаетесь с жителями по самым острым вопросам. Мы со своей стороны максимально будем оказывать содействие. Это значит, что вы можете рассчитывать на приоритетное вхождение в разные программы для решения тех или иных проблем. Надеюсь, что вы справитесь. Очень важна команда, которая будет работать под вашим руководством», — сказал Воробьев.

Врип главы доложил, что в 2025 году в округе будет открыта школа № 7, начнется капремонт гимназии № 5, в 2026-м — школьного отделения гимназии № 4. Планируется включить в программу на 2024 год два корпуса дошкольного отделения № 2 гимназии № 4.

«Свою работу мы выстраиваем исключительно на диалоге с жителями. Наша цель — поднять благосостояние округа в части доходов, создать комфортную городскую среду, чтобы люди увидели перемены», — подчеркнул Пак.

Помимо этого, в округе планируют завершить благоустройство сквера им. Громцева и модернизировать стадион «Орбита». Глава отметил, что поддержка губернатора позволяет выделить средства на работы из областного бюджета. Вскоре может начаться строительство современного ФОКа с ледовой ареной, о котором просили жители.

В Дзержинском также проходит поэтапное обновление больницы, в 2024 году закончатся работы во взрослой поликлинике, на 2025–2026 годы запланирован первый за 60 лет ремонт главного корпуса стационара. В рамках модернизации системы ЖКХ в муниципалитете в ближайшие два года проведут капремонт теплосетей и сетей водоснабжения, а также реконструируют ВЗУ № 1 и № 3. В 2026-м начнется обновление канализационного коллектора.

«Еще одна тема — это тепло- и электроснабжение. Сейчас мы делаем комплексный аудит всех округов. Прошу вас также посмотреть: в случае, если нужно какие-то дополнительные ресурсы, мы также их предоставим», — подчеркнул Воробьев.

В 2023 году в округе реализовали два инвестиционных проекта, реализуются также еще пять на общую сумму 12,3 миллиарда рублей. Это позволит создать более 1,1 тысячи рабочих мест. Так, в конце этого года запустят производство флаконов для лекарственных средств «Серверк», в 2025-м — оптико-электронных приборов контроля для промышленных и производственных предприятий «Аргус-НВ».

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