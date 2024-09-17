Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с врип главы Волоколамского округа

«Вы — местная жительница, хорошо знаете каждый населенный пункт округа, регулярно встречаетесь с людьми. Больше половины жителей округа (35 тысяч из 64 тысяч) проживают в сельских населенных пунктах, а значит, мы должны там создавать комфорт и хорошие условия, заботиться о тех, кто работает на земле. Вам предстоит конкурс на должность главы — готовы ли и дальше работать на благо родного края?», — спросил губернатор в ходе встречи.

Козлова подчеркнула, что готова продолжать работу, а также поблагодарила Воробьева за оказанное доверие. По ее словам, в округе уже удалось улучшить инвестиционную составляющую — здесь реализуют 12 крупных проектов с общим объемом инвестиций 16,5 миллиарда рублей и созданием 1,8 тысячи рабочих мест. Помимо этого, продолжается реализация проекта в жилищно-коммунальном хозяйстве — в муниципалитете почти завершили всю краткосрочную программу на 2024 год. Врип главы отметила, что в этом году в Волоколамске на Северном шоссе построят котельную, в Волоколамске, Осташево, Ильинском и Яропольце — модернизируют 7,5 километра теплосетей. В ближайшие три года рабочие проведут строительство котельных в Чисмене и Сычеве и реконструкцию — в Кашине и Яропольце.

В ходе встречи стороны также обсудили модернизацию очистных сооружений. По нацпроекту и президентской инициативе работы уже затронули Щелковские, Сергиево-Посадские и другие очистные в Подмосковье. В планах провести работы в Дмитровском округе, Дубне и Волоколамском, уточнил Воробьев. В последнем ведутся проектные работы по модернизации центральных очистных сооружений, которые обслуживают порядка 17 тысяч жителей. Обновление завершат в ближайшие два года.

В ходе обсуждения темы образования Козлова отметила, что учителям округа предоставляют не только региональные, но и муниципальные меры поддержки. Так, например, сумму возмещения за найм жилья здесь повысили вдвое — до 20 тысяч. По ее словам, проблем с кадрами в сфере образования нет. В следующем году в планах — обновить дошкольное отделение № 5 ВСОШ № 2 и общежитие Красногорского колледжа. Помимо этого, перемены происходят и в здравоохранении. Так, проводится ремонт центральной поликлиники в Волоколамске и Осташевской ЦРБ.

В округе реализуют проект, который стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений. В рамках него на улицах Школьная и Парковая появятся новые пешеходные зоны, места для отдыха, комфортное и эстетичное освещение, завершить работы планируют до середины ноября.

В конце встречи губернатор подчеркнул важность проведения выездных администраций, которые «играют важную роль в части доверия, взаимопонимания с жителями». Козлова отметила, что данный формат хорошо прижился в округе. По ее словам, этот опыт распространят не только на населенные пункты, но и на крупные предприятия.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.